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İstanbul'da konuşan Merkel: Bilim ne kadar özgürse elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir
6 saat önce
Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"nde üniversitenin iki ülke arasındaki iş birliğinin örneği ve Türk-Alman ortaklığının simgesi olduğunu belirtti
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk-Alman Üniversitesinin iki ülke arasındaki iş birliğinin örneği ve Türk-Alman ortaklığının simgesi olduğunu bildirdi.
Bilim ve eğitimin insanların yaratıcılığını ve özgürlüğünü geliştirdiğini vurgulayan Merkel "Bilim ne kadar özgürse, bilimde elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir. Bilimin eleştirel söyleme ihtiyacı vardır," sözlerini kullandı
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:55
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