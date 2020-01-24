İstanbul'da konuşan Merkel: Bilim ne kadar özgürse elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir - Son Dakika
Son Dakika Dünya İstanbul'da konuşan Merkel: Bilim ne kadar özgürse elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir - Son Dakika Dünya

İstanbul'da konuşan Merkel: Bilim ne kadar özgürse elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir

6 saat önce

Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"nde üniversitenin iki ülke arasındaki iş birliğinin örneği ve Türk-Alman ortaklığının simgesi olduğunu belirtti

İstanbul'da konuşan Merkel: Bilim ne kadar özgürse elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk-Alman Üniversitesinin iki ülke arasındaki iş birliğinin örneği ve Türk-Alman ortaklığının simgesi olduğunu bildirdi.


Bilim ve eğitimin insanların yaratıcılığını ve özgürlüğünü geliştirdiğini vurgulayan Merkel "Bilim ne kadar özgürse, bilimde elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir. Bilimin eleştirel söyleme ihtiyacı vardır," sözlerini kullandı

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Angela Merkel, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:55 
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