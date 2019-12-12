İstanbul'da

Konya'nın tarihi, kültürü, sanatı ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı Konya Tanıtım Günleri, Yenikapı Etkinlik Alanında başladı.

Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (KONSİAD) düzenlediği etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya'nın ilahi aşkın şehri olduğunu söyledi.

Konyalıların kültür, sanat ve turizmde şehrin kadim medeniyetini tanıttıklarını ifade eden Yerlikaya, Konya'nın Türkiye belediyecilik tarihinde en şanlı illerden biri olduğunu dile getirdi. Yerlikaya, belediye başkanlarının neredeyse tamamının kentin ışığını parlatmak için siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve kültür sanat erbabıyla el birliğiyle çalıştıklarını anlattı.

10 yıl önce Konya'ya gelen turist sayısının 1 milyon 600 bin olduğunu, bu yıl sonunda 3,5 milyonu aşmasının beklendiğini kaydeden Yerlikaya, kentin ihracatı, ithalatı, turizm rakamları ve istihdam gücüyle 30 büyükşehir içerisinde ilk 5'e gireceğine yürekten inandığını dile getirdi.

İstanbul'un bu yıl sonu itibarıyla 15 milyon 250 bin yabancı turist sayısına ulaşacağına inandığını aktaran Yerlikaya, "Dünya bizi merak ediyor. Dünya soframıza, kültürümüze, misafirperverliğimize, kadim medeniyetimize, insanlığımızı hayran." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da Konya'yı tanıtmak, geliştirmek ve yapılan hizmetleri artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Konya'nın yerel seçimlerde büyükşehirler arasında birinci olduğunu anımsatan Usta, Konya'nın hizmetleri için koşturduklarını, yaptıkları işleri anlatabilmek için tanıtım günlerinin önemine işaret etti.

Hz. Mevlana'nın "İnsanı insan olduğu için sevmek" öğretisiyle dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun birliği, beraberliği ve kardeşliği Türkiye'den dünyaya yayma çabası içinde olduklarını belirten Usta, şöyle konuştu:

"Coğrafyamıza baktığımızda zulmün, gözyaşının, acının, savaşın olduğu bir ortamda tek başına bunlara dur diyen bir lidere sahibiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bütün dünya liderlerinin önünde 'Dünya beşten büyüktür.' diyerek tek başına bütün dünyaya meydan okuyan bir liderimiz var. Türkiye'yi farklı kılan bu."

Konuşmaların ardından İstanbul Valisi Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Eski Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, KONSİAD Genel Başkanı Kemal Çelik, AK Parti'nin yeni ve eski dönem milletvekilleri açılış kurdelesini kesti. Daha sonra alana kurulan stantlar gezilerek yöresel ürünlerin tadına bakıldı.

Etkinlikte, Konya'nın etli ekmek, bıçak arası, bamya çorbası, tandır, arap aşı, saç arası ve düğün pilavı gibi birçok yöresel lezzeti tanıtılırken, ürün çadırlarında kente özgü markalar yer aldı.

Konya'nın tüm değerleriyle adeta İstanbul'a taşındığı etkinlikte, kimi vatandaşlar gezdiği çadırlarda yöresel lezzetlerin tadına bakarak alışveriş yaptı, kimisi de dolaştıkları stantlarda sergilenen ürün ve eserler hakkında bilgi aldı.

Sema gösterisi ile Bozkır ekibinin kaşık gösterisi sunduğu etkinlik, pazar günü sona erecek.