Köpek dövüştüren 3 kişiye para cezası - Son Dakika

Eyüpsultan'da köpek dövüştürdükleri belirlenen 3 kişiye 947'şer lira ceza verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Kemerburgaz'da kangal köpeklerinin bahis için dövüştürüldüğü ve bir internet sitesinin bu amaçla kullanıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 22 Eylül'de saat 15.30 sıralarında N.B., H.B. ve M.S'nin kangal köpeklerini dövüştürdüklerini tespit etti.

Şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 947'şer lira ceza yazıldı.

Şüphelilerin bahis amacıyla hayvan dövüştürdüğüne dair delil elde edilemediğinden adli işlem yapılmadığı bildirildi.

Ayrıca şüphelilerin besledikleri bir hayvan tespit edilemediğinden koruma altına alma işlemi de gerçekleştirilmedi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde de 3 kişinin köpekleri dövüştürdüğü anlar yer alıyor.