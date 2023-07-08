İstanbul'da köpek saldırısına uğrayan kadın gözünden oldu - Son Dakika
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İstanbul'da köpek saldırısına uğrayan kadın gözünden oldu

08.07.2023 10:20

İstanbul Ataşehir'de bir kadın evine yürüdüğü esnada başıboş şekilde dolaşan köpeğin saldırısına uğradı. Boynundan ve kafasından darbeler alan kadın ağır yaralı halde hastaneye kaldırılırken, saldırgan köpeğin sahibi tutuklandı. Öte yandan hastanın ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Barış Yılmaz "Hastanın görme kaybı var ve göz çevresinde de bazı kesiler var köpek ısırığına bağlı, görmemizi sağlayan lens bölgesi hasar görmüş." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir işyerinin bekçi köpeği olduğu iddia edilen köpek, sokakta yürüyen kadına saldırdı. Köpeğin boynunu ve başını parçalaması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının son durumuna ilişkin bilgi veren Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Barış Yılmaz, "Hastamızın ilk ameliyatı yapıldı. Hastanın görme kaybı var ve göz çevresinde de bazı kesiler var köpek ısırığına bağlı. Göz direkt olarak köpek tarafından ısırılmamış ama darbeye bağlı bir yaralanması var. Görmemizi sağlayan lens bölgesi hasar görmüş." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ BİR AMELİYAT DAHA GEÇİRECEK

Önceki akşam Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki Adalet Sitesi'nden çıktıktan sonra köpek saldırısı sonucu yaralanan A.K'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. A.K'nin sağlık durumuna ilişkin Doç. Dr. Yılmaz, saldırı sonrası ambulansla acil servise getirilen hastanın, ilk müdahalesi ve pansumanları yapıldıktan sonra servise yatırıldığını anlattı.Yılmaz, A.K'nin gözünden ameliyat edildiğini belirterek, "Bugün sabah itibarıyla hastamızın ilk ameliyatı yapıldı. Hastanın görme kaybı var ve göz çevresinde de bazı kesiler var köpek ısırığına bağlı. Göz direkt olarak köpek tarafından ısırılmamış ama darbeye bağlı bir yaralanması var. Görmemizi sağlayan lens bölgesi hasar görmüş. Böyle olunca gözün, ilk geldiğinde maalesef refleksi yoktu. İlk ameliyatının sonucunda bu ışık refleksi geri döndü." ifadelerini kullandı.

Hastanenin göz kliniğinin tecrübeli hocaları eşliğinde ameliyatın yapıldığını ifade eden Yılmaz, ikinci bir ameliyat daha planlandığını bildirdi.

İstanbul'da köpek saldırısına uğrayan kadın gözünü kaybetti

İYİLEŞME SÜRECİ TAKİP EDİLİYOR

Hastanın ışık refleksinin gelmesinin iyi bir haber olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu: "Lens de onarıldıktan sonra görmenin geri dönebileceği konusunda bir umudumuz var. İkinci bir ameliyat için gözün biraz daha toparlaması bekleniyor. Göz çevresinde, orbitada herhangi bir büyük hasarımız yok. Ana yapıda bir hasarımız yok. Baş ve boyunda yumuşak doku hasarı olarak yorumlayabileceğimiz, dikiş ve pansumanla tedavi edebileceğimiz yaralanmalar var. Ancak şu anda bizim biraz daha endişe duyduğumuz şey, göz hasarı ve görme kaybıdır." Yılmaz, iyileşme süreci, ödemin gerilemesi ve göz lensine yapılacak müdahaleye göre uygun bir zamanda hastanın taburcu durumunun belirlenebileceğini kaydetti.

İstanbul'da köpek saldırısına uğrayan kadın gözünü kaybetti
YORUMLAR (1)
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Sokak Köpeği, Ataşehir, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da köpek saldırısına uğrayan kadın gözünden oldu - Son Dakika


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