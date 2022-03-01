İstanbul'da köpek yavrusunu öldüren sanığa 2 bin lira para cezası - Son Dakika
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İstanbul'da köpek yavrusunu öldüren sanığa 2 bin lira para cezası

01.03.2022 15:25
İstanbul'da köpek yavrusunu öldüren sanığa 2 bin lira para cezası

Sarıyer'de çalıştığı iş yerinde "Dora" isimli üç aylık köpek yavrusunu yere çarparak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "mala zarar verme" suçundan 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sarıyer'de çalıştığı iş yerinde "Dora" isimli üç aylık köpek yavrusunu yere çarparak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "mala zarar verme" suçundan 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ozan Öztürk katılmadı. Duruşmada köpeğin sahibi müşteki Cihan Kahya'nın avukatı Cansu Susesi hazır bulundu.

Beyanı sorulan müşteki avukatı Susesi, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ozan Öztürk'ü "mala zarar verme" suçundan 2 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanık hakkında daha önceden başka bir davada, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar verildiğini belirten hakim, yeniden bu yönde bir hüküm kurmadı.

Olayın geçmişi

Sanık Ozan Öztürk'ün, Sarıyer'deki bir iş yerinde, 21 Nisan 2020'de üç aylık köpek yavrusunu yere çarparak öldürdüğü ve sonrasında olay yerinden kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. "Dora" isimli köpeğin sahipleri daha sonra sosyal medyada "Dora için adalet etiketiyle" mesajlar yayımlamıştı.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ozan Öztürk, "köpeğin patronuna ait olduğu, olayı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiği" beyanında bulunmuştu. 24 Nisan 2020'de savcılıkça ifadesi alınan Öztürk hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kamera görüntülerinde, sanığın köpeği havaya kaldırıp yere fırlattığının yer aldığı belirtiliyor.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı anlatılan iddianamede sanığın, "haksız yere sahipli bir hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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Ozan Öztürk, İstanbul, Sarıyer, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da köpek yavrusunu öldüren sanığa 2 bin lira para cezası - Son Dakika


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