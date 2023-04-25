Esenyurt'ta başıboş köpeğin neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

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Geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda araç sürücüsü Berat Kaya, yoldan karşıya geçen başıboş sokak köpeklerini görünce manevra yaptı. O sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Kaya, yol kenarında işe gitmek için bekleyen iki vatandaş ile köpeğe çarptı.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaya'nın aracı, çevredeki araçlara çarparak dururken, vatandaşlar hemen yardıma koştu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri, yerde yaralı şekilde yatan Gökhan Dinmezsu, Mustafa Güneş ve araç sürücüsü Berat Kaya'yı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Hastaneye yaralı şekilde kaldırılan Mustafa Güneş (62) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Araç sürücüsü Kaya ise tedavisinin ardından gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yaşanan o feci kaza anları ise anbean çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan esnaf Burak Manduz ise yaşanan kazayı, "Ben sabah dükkanı açmaya geldiğimde kaza olmuştu. Bir vatandaş, yoldan karşıya geçen köpeğe çarpmamak için kaldırımda bekleyen iki vatandaşa çarpmış. Yaşanan kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin de yaralandığını öğrendik. Araç sürücüsü de kazada yaralandı" şeklinde anlattı.