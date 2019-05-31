İstanbul'da köprü geçişlerine yeni düzenleme
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaz köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifini kabul etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:25 Kaynak: İHA
, Boğaz köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifini kabul etti. Böylece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi yasak olduğu için ceza yiyen panelvan ve kamyonetler de artık köprüyü kullanabilecek. Boğaz köprülerinden kaçak geçişlerle ilgili TBMM'de kabul edilen teklifin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi
de harekete geçti. Bu kapsamda yeni bir düzenleme yapıldı. Böylece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları ve acil servis hizmeti veren araçlar (ambulans, itfaiye, polis v.s) geçebilecek. Düzenleme öncesinde köprüyü kullanması nedeniyle ceza yiyen panelvan ve kamyonetler de yapılan düzenleme sonrası artık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçebilecek. Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nden ise 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları, kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı araçları geçebilecek. Yavuz Sultan Selim
Köprüsü'nden ise tüm motorlu araçların geçişi sağlanacak.
(İHA)
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