Son Dakika Haberleri: İstanbul'da köprü geçişlerine yeni düzenleme
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da köprü geçişlerine yeni düzenleme

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaz köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifini kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaz köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifini kabul etti. Böylece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi yasak olduğu için ceza yiyen panelvan ve kamyonetler de artık köprüyü kullanabilecek. Boğaz köprülerinden kaçak geçişlerle ilgili TBMM'de kabul edilen teklifin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi de harekete geçti. Bu kapsamda yeni bir düzenleme yapıldı. Böylece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları ve acil servis hizmeti veren araçlar (ambulans, itfaiye, polis v.s) geçebilecek. Düzenleme öncesinde köprüyü kullanması nedeniyle ceza yiyen panelvan ve kamyonetler de yapılan düzenleme sonrası artık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçebilecek. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ise 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları, kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı araçları geçebilecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ise tüm motorlu araçların geçişi sağlanacak.
(İHA)
İstanbul'da köprü geçişlerine yeni düzenleme
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:25 Kaynak: İHA
Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köprü cezalarına af getiren düzenleme Meclis'te kabul edildi Binali Yıldırım, Kadir Topbaş'ı ziyaret ettiği için kendisini eleştiren Nihal Olçok'a cevap verdi! İBB'den köprü geçişlerine yeni düzenleme NTV ekonomi müdürü, canlı yayında görevi bıraktığını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:30:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da köprü geçişlerine yeni düzenleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]