İstanbul'da köprüler Behçet hastalığı için turkuaz ve pembe renkle aydınlatılacak - Son Dakika

Behçet ve Ailevi Akdeniz Ateşi Hastaları Derneği Fatih Metin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün 20 Şubat'ta Behçet hastalığına dikkati çekmek için turkuaz ve pembe renkle aydınlatılacağını bildirdi.

Metin, yaptığı açıklamada, derneğin Behçet ve Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığını tanıtarak, toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediğini belirtti.

Kamuoyu desteğiyle sağlık sektöründe farkındalık oluşturmayı da amaçladıklarına işaret eden Metin, hastaların yaşadığı sorunlara çözüm oluşturmak ve hasta ile yakınları için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Metin, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 20 Şubat'ta Behçet hastalığına dikkati çekmek için turkuaz ve pembe renkle aydınlatılacak. Doğru tanı kriterlerini tıp dünyasına sunarak, milyonlarca hastaya umut ışığı olan Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet hocamızı doğum gününde anmak, hastalığa dikkat çekmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.