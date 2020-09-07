İstanbul'da köprüler DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı - Son Dakika

İstanbul'da köprüler DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Dünya Duchenne Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için kırmızı renkle ışıklandırıldı.

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Dünya Duchenne Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için kırmızı renkle ışıklandırıldı. Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü dolayısıyla kırmızıya büründü. Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan aydınlatma çalışması, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Aileleri Derneğinin talebi üzerine gerçekleştirildi. Aydınlatma, gün doğana dek sürecek.

Son Dakika

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti

Vedat Muriqi, 20.3 milyon euro karşılığında Lazio'ya gidiyor

Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı

Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi

İran, "İdam etmeyin" diyen Trump'a karşılık ünlü güreşçi Afkari'nin itiraf videosunu yayınladı

Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi

RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti

Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz gerginliğine ilişkin sert çıkış: Bedelini ağır öderler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı

Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi

Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü

Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu

Kadın kıyafetiyle kuyumcudan 115 bin lira değerinde altın ve döviz çalan iki şüpheli yakalandı