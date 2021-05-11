Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüleri, '10-16 Mayıs engelliler Haftası' dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı.
Köprüler engelliler için gerekli farkındalık ve hassasiyetin oluşturulmasına dikkat çekmek için mavi renkle aydınlatıldı. Bazı vatandaşlar mavi renkli köprüye karşı hatıra fotoğrafları çekildi.
Görüntü dökümü:----------FSM Köprüsü-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Köprülerdeki mavi ışıklar-Fotoğraf çekilen vatandaşlar-Genel ve detay görüntüler
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL' DA KÖPRÜLER MAVİYE BÜRÜNDÜ - Son Dakika