İSTANBUL'DA KÖPRÜLER VE YOLLAR BOŞ KALDI - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ile İstanbul'da birlikte köprüler ve yollar boş kaldı.

Çin'in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla birlikte 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı hayata geçmişti. Yasakla birlikte boşalan megakent ise sessizliğe büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih sultan Mehmet köprüsü ve yollar yasağın dördüncü gününde de boş kaldı.

Görüntü dökümü:

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-15 temmuz Şehitler köprüsünden görüntü

Taksim ve Beşiktaş boş yollardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul