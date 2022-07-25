İstanbul'da "Kör Ercan" lakaplı pitbullu torbacıya baskın: Okulun karşısına kulübe kurmuş - Son Dakika
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İstanbul'da "Kör Ercan" lakaplı pitbullu torbacıya baskın: Okulun karşısına kulübe kurmuş

25.07.2022 10:46
İstanbul'da "Kör Ercan" lakaplı pitbullu torbacıya baskın: Okulun karşısına kulübe kurmuş

Kağıthane Mobil Park polisi, özel bir okulun karşısındaki yeşillik alana yaptığı kulübede uyuşturucu madde ticareti yapan "Kör Ercan" lakaplı torbacıya baskın düzenledi.

Kağıthane Mobil Park polisi, özel bir okulun karşısındaki yeşillik alana yaptığı kulübede uyuşturucu madde ticareti yapan "Kör Ercan" lakaplı torbacıya baskın düzenledi. Kulübenin önüne bekçi olarak pitbull cinsi köpek koyduğu da tespit edilen torbacının üst aramasını çok miktarda bonzai ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, Seyrantepe'de özel bir okulun karşısındaki yeşil alanda kurulu olan kulübede "Kör Ercan" lakaplı bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine çalışma başlatarak harekete geçen polis ekipleri, kulübeye girip çıkan şahısları takibe aldı. Kağıthane Mobil Park polisi, sürekli olarak sokak içerisinde devriye atarak kulübeyi gözetledi.

Güvercin besleyip, bekçi diye de pitbull koymuşlar

Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sırasında şahısların dikkatleri başka yöne çekmek için kulübede güvercin besleyip, pitbull cinsi köpeği de bekçi olarak koydukları görüldü. Ekiplerin çalışmaları sırasında kulübeden çıkan İlker K. ve Mutahir S., kulübeden uzak bir noktada durdurularak üzerlerinde arama yapıldı. Şahısların üzerinde bir miktar "bonzai" diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Pitbull bekçili uyuşturucu kulübesine baskın

Polisin yakaladığı İlker K. ve Mutahir S.'nin ilk ifadelerinde uyuşturucuyu kulübede bulunan "Kör Ercan" lakaplı şahıstan aldıklarını söylemesi üzerine Kağıthane Mobil Park polisi, kulübeye baskın düzenledi. Kağıthane Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeşillik alanda bulunan pitbull cinsi köpeği etkisiz hale getirirken, polis ekipleri ise "Kör Ercan" lakaplı Ercan K. ile birlikte kulübede bulunan Cafer D., Yasin K., Taner D., Veysi K. ve Hakan Y.'yi yakalayarak üzerlerinde arama yaptı. Torbacı Ercan K.'nın üzerinde polis ekipleri çok miktarda satışa hazır "bonzai" ele geçirdi.

"Kör Ercan" lakaplı uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kağıthane polisi baskında Ercan K.'yı gözaltına alırken, kulübe içerisinde de detaylı arama yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından Ercan K., emniyete götürüldü. Kulübe ise Kağıthane Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan "Kör Ercan" lakaplı Ercan K. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cafer D., Yasin K., Taner D., Veysi K., Hakan Y., İlker K. ve Mutahir S. ise emniyette "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'Kör Ercan' lakaplı pitbullu torbacıya baskın: Okulun karşısına kulübe kurmuş - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da "Kör Ercan" lakaplı pitbullu torbacıya baskın: Okulun karşısına kulübe kurmuş - Son Dakika
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