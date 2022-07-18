İstanbul'da korku dolu anlar: Düğün kutlamasını çekerken az kalsın canından oluyordu - Son Dakika
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İstanbul'da korku dolu anlar: Düğün kutlamasını çekerken az kalsın canından oluyordu

18.07.2022 09:52
İstanbul'da korku dolu anlar: Düğün kutlamasını çekerken az kalsın canından oluyordu

Kağıthane'de bir düğün kutlaması sırasında şehir magandası havaya ateş açarken, balkonda bulunan genç kızlar vurulmaktan şans eseri kurtuldu.

Kağıthane'de bir düğün kutlaması sırasında şehir magandası havaya ateş açarken, balkonda bulunan genç kızlar vurulmaktan şans eseri kurtuldu. Kutlamaları çektikleri sırada ölümle burun buruna gelen genç kızların yaşadığı o dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansırken, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri magandayı kıskıvrak yakaladı.

Kağıthane Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde düğün kutlaması yapan şahıslar, meşale yakıp davul çalarak eğlenmeye başladı. Bu sırada evin balkonunda bulunan genç kızlar, meşale yakan şahısların yangın çıkarma tehlikesi olduğunu düşünüp cep telefonuna kaydetmeye başladı.

Şehir magandası havaya ateş açtı, genç kızlar şans eseri kurtuldu

Genç kızlar, kutlamaları kaydettikleri sırada bir anda yanındaki tabancayı eline alan şahıs, havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada ölümle burun buruna gelen genç kızlar, olayı şans eseri yara almadan atlattı. Yaşadıkları şoku atlatan genç kızların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, şahsın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Kağıthane polisi magandayı kıskıvrak yakalandı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şehir magandasının yabancı uyruklu Abdullah N. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde Abdullah N., olayda kullandığı tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Genç kızların yaşadığı dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da korku dolu anlar: Düğün kutlamasını çekerken az kalsın canından oluyordu - Son Dakika

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