Kağıthane 'de bir düğün kutlaması sırasında şehir magandası havaya ateş açarken, balkonda bulunan genç kızlar vurulmaktan şans eseri kurtuldu. Kutlamaları çektikleri sırada ölümle burun buruna gelen genç kızların yaşadığı o dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansırken, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri magandayı kıskıvrak yakaladı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düğün kutlamasını çekerken az kalsın canından oluyordu - Son Dakika

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