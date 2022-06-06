İstanbul'da korku dolu anlar! Şüpheli çantayı inceleyen uzmanlar el bombasını etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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İstanbul'da korku dolu anlar! Şüpheli çantayı inceleyen uzmanlar el bombasını etkisiz hale getirdi

06.06.2022 14:20

Çağlayan'da bir binanın girişine bırakılan çantanın içerisinde patlayıcıya benzer bir madde görülmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bomba imha uzmanlarının tespit ettiği el bombası etkisiz hale getirildi.

Bugün saat 12.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre vatandaşlar, tadilat yapılan bir binanın içerisinde terk edilmiş bir çantada patlayıcıya benzer bir madde olduğunu gördü.

Kağıthane'de şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı

BOMBA İMHA EKİPLERİ GELDİ

Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kağıthane'de şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı

EL BOMBASI ÇIKTI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, binanın girişine güvenlik şeridi çekerken, yolu ise bir süreliğine kapattı. Ardından pasaja giren bomba imha uzmanlarının yaptığını incelemeler sonucunda çantanın içerisinde el bombası olduğu anlaşıldı. Bomba güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildikten sonra delil torbasına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili bir kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Vatandaşlar ise olanı biteni meraklı gözlerle izledi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili çantayı bırakanı bulmak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da korku dolu anlar! Şüpheli çantayı inceleyen uzmanlar el bombasını etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da korku dolu anlar! Şüpheli çantayı inceleyen uzmanlar el bombasını etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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