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İstanbul'da korku dolu anlar: Yanan araca binip uzaklaştırmaya çalıştı, diğerleri okeye devam etti - Son Dakika

İstanbul'da korku dolu anlar: Yanan araca binip uzaklaştırmaya çalıştı, diğerleri okeye devam etti

26.08.2021 09:51

İstanbul'da korku dolu anlar: Yanan araca binip uzaklaştırmaya çalıştı, diğerleri okeye devam etti Beyoğlu'nda sürücü başka araçlar zarar görmesin diye yanan aracını terk etmeyerek uzaklaştırmaya çalıştı Beyoğlu'nda karton toplayan bir kişinin kamyonetinin kasası seyir halindeyken alev...

İstanbul'da korku dolu anlar: Yanan araca binip uzaklaştırmaya çalıştı, diğerleri okeye devam etti

Beyoğlu'nda sürücü başka araçlar zarar görmesin diye yanan aracını terk etmeyerek uzaklaştırmaya çalıştı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda karton toplayan bir kişinin kamyonetinin kasası seyir halindeyken alev alarak yanmaya başladı. Sürücü başka kimse zarar görmesin diye yanma pahasına aracını uzaklaştırmaya çalışırken, kıraathanede bulunanların okey oynamayı bırakmaması pes dedirtti. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyonetiyle geri dönüşüm için karton toplayan şahsın aracının kasasındaki kartonlar seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir şekilde bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Canı pahasına yanan araca binip uzaklaştırmaya çalıştı

Alevlerin yükselmesi üzerine kamyon sürücüsü durumu fark ederek, ilk önce yangına müdahale etmek istedi. Başarılı olmayınca da başka araçlar zarar görmemesi için aracın direksiyonuna geçerek uzaklaştırmaya çalıştı. Alevlerin artması üzerine durum polis ve itfaiye ekibine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipler çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Aracın kasası yandı, onlar okeyi bırakmadı

Kamyonetin kasasındaki yangın sırasında, olay yerinin yakınındaki kıraathanede okey oynayan bazı kişiler ilk etapta masadan kalkmaması dikkat çekti. Yangının büyümesi üzerine vatandaşlar masalardan kalktıkları görüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, kamyonetin kasasında maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'da korku dolu anlar: Yanan araca binip uzaklaştırmaya çalıştı, diğerleri okeye devam etti
İstanbul'da korku dolu anlar: Yanan araca binip uzaklaştırmaya çalıştı, diğerleri okeye devam etti
İstanbul'da korku dolu anlar: Yanan araca binip uzaklaştırmaya çalıştı, diğerleri okeye devam etti
İstanbul'da korku dolu anlar: Yanan araca binip uzaklaştırmaya çalıştı, diğerleri okeye devam etti

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İstanbul, İtfaiye, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da korku dolu anlar: Yanan araca binip uzaklaştırmaya çalıştı, diğerleri okeye devam etti - Son Dakika


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