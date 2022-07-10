İstanbul'da korku filmi gibi gece! Sabaha kadar 7 binden fazla şimşek çaktı - Son Dakika
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İstanbul'da korku filmi gibi gece! Sabaha kadar 7 binden fazla şimşek çaktı

10.07.2022 13:03

İstanbul'da dün gece korku dolu anlar yaşandı. Yaşanan şiddetli sağanak sonrası vatandaş zor anlar yaşarken, saat 05.15 itibarıyla İstanbul'da çakan şimşek sayısı da 7 bin olarak tespit edildi.

Megakent İstanbul'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış sonrası bazı ilçelerde hayat adeta felç oldu. Esenyurt ilçesinde dere taştı, bir ev ve iş yerini su basarken, Haramidere'nin taşması sonrası en çok Pınar ve Yeşilkent mahalleleri etkilendi.

İstanbul'da uzun süre unutulmayacak gece! Sabaha kadar 7 binden fazla şimşek çaktı

ESENYURT'TA 2 AİLE SELDE MAHSUR KALDI

Esenyurt belediyesi ve itfaiye ekiplerinin yoğun mesaisi sonrası evlerinde mahsur kalan 2 aile kurtarılırken, ekipler gece boyunca su baskını yaşanan evlerde çalışmalarına devam etti.

İstanbul'da uzun süre unutulmayacak gece! Sabaha kadar 7 binden fazla şimşek çaktı

BEYKOZ'DA YILDIRIM DÜŞEN EVDE YANGIN ÇIKTI

AFAD'ın yaptığı sel uyarısının ardından sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz ilçesinde de caddeler ve yollar sağanak yağmur sebebiyle kapandı. Caddeler ve bazı evler su altında kaldı. Yalı Mahallesi Meydan Sokakta bulunan bir eve yıldırım düşerken, evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri yaralı vatandaşları bölgedeki hastaneye sevk etti. Beykoz'da aşırı yağış sebebiyle sahil yolu, caddeler ve bazı sokaklar su altında kaldı. Bir evi ise aşırı yağış sebebiyle su bastı. İtfaiye ekipleri su basan evde tahliye çalışması yaptı.

İstanbul'da uzun süre unutulmayacak gece! Sabaha kadar 7 binden fazla şimşek çaktı

İSTANBUL'DA GECEYİ AYDINLATAN 7 BİNDEN FAZLA ŞİMŞEK

Kurban Bayramı'nın ilk gününde uzun süre unutulmayacak bir gece yaşayan İstanbul'da şimşekler de gece boyu gökyüzünü aydınlattı. Havaforum'dan yapılan paylaşımda İstanbul'da saat 05.15 itibarıyla çakan şimşek sayısı da 7 bin olarak tespit edildi. Öte yandan megakenti aydınlatan şimşeklere dair harita da paylaşıldı.

İstanbul'da uzun süre unutulmayacak gece! Sabaha kadar 7 binden fazla şimşek çaktı
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İstanbul, Esenyurt, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da korku filmi gibi gece! Sabaha kadar 7 binden fazla şimşek çaktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da korku filmi gibi gece! Sabaha kadar 7 binden fazla şimşek çaktı - Son Dakika
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