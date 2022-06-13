İstanbul'da korkunç cinayet: Ev sahibi kiracısını silahla göğsünden vurdu - Son Dakika
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İstanbul'da korkunç cinayet: Ev sahibi kiracısını silahla göğsünden vurdu

13.06.2022 22:10
İstanbul'da korkunç cinayet: Ev sahibi kiracısını silahla göğsünden vurdu

- (Özel) İstanbul'da korkunç cinayet: Ev sahibi kiracısını silahla göğsünden vurdu Kağıthane'de bir ev sahibi kavga ettiği kiracısını silahla göğsünden vurarak öldürdü Ölen adamın yakınları sokakta feryat ederken, katil zanlısı polis tarafından yakalandı Kağıthane'de ev sahibi adam bir...

- (Özel) İstanbul'da korkunç cinayet: Ev sahibi kiracısını silahla göğsünden vurdu

Kağıthane'de bir ev sahibi kavga ettiği kiracısını silahla göğsünden vurarak öldürdü

Ölen adamın yakınları sokakta feryat ederken, katil zanlısı polis tarafından yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de ev sahibi adam bir süredir evden çıkması için tartışma yaşadığı kiracısını çıkan kavgada silahla göğsünden vurdu. Ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybetti. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği katil zanlısı ev sahibini olayda kullandığı silahla yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Hamza C., kiracısı Şenel Tombul arasında bir süredir kira ücreti nedeniyle tartışma yaşamaya başladı. Kira konusunda anlaşamayan ikilinin arasında süren tartışma, kiracının evden çıkmayacağını söylemesi üzerine akşam saatlerinde kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine küfür ve hakaret etmesi sonucu silahını çeken Hamza C., kiracısı Tombul'u göğsünden 2 kez vurdu.

Kiracısını göğsünden vurup öldürdü

Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan adamı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Şenel Tombul'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan Tombul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kağıthane polisi katil zanlısını yakaladı

Olayın ardından kısa sürede gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Hamza Ç.'yi sokakta olay yerinde kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Hamza Ç. ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şahıs ilk ifadesinde, Şenel Tombul'un kiracısı olduğunu aralarında tartışma çıktığını ve kendisinin de Tombul'u vurduğunu söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da korkunç cinayet: Ev sahibi kiracısını silahla göğsünden vurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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