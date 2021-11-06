İstanbul'da korkunç cinayet kamerada: Arkadaşını boğazından bıçakladı - Son Dakika

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Sarıyer'de bir şahıs alacak-verecek kavgasında arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Zanlı, Sarıyer polisi tarafından kan izleri takip edilerek yakalandı

İSTANBUL - Sarıyer'de bir şahıs alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, kan izlerini adım adım takip eden Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırganı saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlhami Cıvak ve Osman Ertaç T. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle bir süre önce husumet oluştu. İkili dün akşam sokaktaki bir binanın içinde karşı karşıya geldi. Mesele hakkında konuşmaya başlayan ikiliden İlhami Cıvak ardından Osman Ertaç T.'yi kapıdan uğurladı. Osman Ertaç T. tam binanın kapısından çıkacağı esnada bıçağını çıkartarak Cıvak'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamaya başladı. Yere düşen Cıvak'ı bıçaklamaya devam eden Osman Ertaç T., arkadaşını boğazından da bıçakladıktan sonra hızla koşarak kaçmaya başladı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı İlhami Cıvak'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Cıvak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sokaklardaki kan izi polisi katile götürdü

Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Cıvak'ı öldüren şüphelinin Osman Ertaç T. olduğu tespit edildi. Şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdüren Sarıyer polisi, binanın dışındaki kan izleri takip etmeye başladı. Şahsın yaralı halde 4 sokak yürüdüğünü belirleyen ekipler, kan izlerinin kıraathane önünde yoğunlaştığını gördü. Bunun üzerine içeriye giren polis ekipleri, şüpheli şahsı aradı ancak bulamadı.

Katil Sarıyer polisinden kaçamadı

Devam eden çalışmalarda kan izlerinin bir sokağa gittiğini gören Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir evi dışarıdan incelemeye aldı. Ekipler, mutfak lavabosunda kan izlerini olduğunu tespit etti. Bunun üzerine içeriye baskın düzenleyen polis ekipleri, cinayet zanlısı Osman Ertaç T.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. Öte yandan evin sahibi C.G. isimli şahıs da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyette cinayeti alacak-verecek meselesi nedeniyle işlediğini itiraf eden Osman Ertaç T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(DCC-RU-ÖZ-Y)