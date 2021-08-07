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İstanbul'da korkunç cinayet kamerada: İzmarit kavgasında çakıyla kalbinden bıçakladı - Son Dakika

İstanbul'da korkunç cinayet kamerada: İzmarit kavgasında çakıyla kalbinden bıçakladı

07.08.2021 11:17

Kağıthane'de 43 yaşındaki bir adam, balkonunda oturduğu esnada aşağıya sigara izmariti atan üst kat komşusu tarafından çıkan kavgada çakıyla kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Kağıthane'de 43 yaşındaki bir adam, balkonunda oturduğu esnada aşağıya sigara izmariti atan üst kat komşusu tarafından çıkan kavgada çakıyla kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Dehşet anları kameralara yansırken, kaçan şahıs polis ekipleri tarafından 24 saat geçmeden kıskıvrak yakalandı.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 43 yaşındaki Aydoğan Özdemir, balkonunda oturduğu esnada üst kat komşusu Kemal Barış Ç. balkonunda içtiği sigaranın izmaritini aşağıya attı. İzmarit o esnada oturan Özdemir'in balkonuna düştü. İkili arasında balkonda başlayan sözlü tartışma bir anda büyüdü. Tarafların aşağıya inmesi üzerine çıkan yumruk ve tokatlı kavgada Kemal Barış Ç., Özdemir'i çakıyla kalbinden bıçakladı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, taraflar bir iş yerinin önünden tartışmaya başlıyor. Ardından ikili birbirine tekme ve yumruklarla vuruyor. Kavganın büyümesi üzerine adam bıçaklanması sonucu yere düşüyor. Hareketlilik sonrası saldırgan kaçıyor.

Çakıyla kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Olayın ardından çakıyı atan Ç. hızla kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Özdemir'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis 24 saat geçmeden yakaladı

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıkları ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kağıthane polisi saldırganın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Çalışmalara devam eden polis ekipleri, Kemal Barış Ç.'yi 24 saat geçmeden kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahsın ifadesinin alınarak "kasten adam öldürme" suçundan adli işlemi yapıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da korkunç cinayet kamerada: İzmarit kavgasında çakıyla kalbinden bıçakladı
İstanbul'da korkunç cinayet kamerada: İzmarit kavgasında çakıyla kalbinden bıçakladı
İstanbul'da korkunç cinayet kamerada: İzmarit kavgasında çakıyla kalbinden bıçakladı
İstanbul'da korkunç cinayet kamerada: İzmarit kavgasında çakıyla kalbinden bıçakladı

Kağıthane, Aydoğan, Sigara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da korkunç cinayet kamerada: İzmarit kavgasında çakıyla kalbinden bıçakladı - Son Dakika


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