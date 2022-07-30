İstanbul'da korkunç cinayet: Sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da korkunç cinayet: Sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

30.07.2022 10:32
İstanbul'da korkunç cinayet: Sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'da korkunç cinayet: Sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Çağlayan'da 20 yaşındaki genç sokakta tartıştığı iki kardeş tarafından bıçaklanarak öldürüldü Polis ekipleri kimliğini tespit ettikleri katil zanlısı ve kardeşinin peşine düştü Hayatını kaybeden gencin kuryelik yaptığı...

İstanbul'da korkunç cinayet: Sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Çağlayan'da 20 yaşındaki genç sokakta tartıştığı iki kardeş tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Polis ekipleri kimliğini tespit ettikleri katil zanlısı ve kardeşinin peşine düştü

Hayatını kaybeden gencin kuryelik yaptığı ve yakın zamanda askere gideceği öğrenildi

İSTANBUL - Çağlayan'da yakın zamanda askere gidecek olan 20 yaşındaki genç, evinin bulunduğu sokak ortasında çıkan kavgada iki kardeş tarafından kalbinden ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra yaşananlar kameralara yansırken, polis ekipleri kimliğini belirledikleri katil zanlısı ve kardeşini yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı, mesai bitimi evinin bulunduğu sokağa geldiğinde F.M. ve kardeşiyle karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada önce darp edilen Bayırtı, F.M. ve kardeşi tarafından kalbinden ve sırtından bıçaklandı. Olayın ardından F.M. ve kardeşi kayıplara karışırken, kanlar içerisinde kalan Bayırtı ise yere yığıldı.

Kalbinden ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü

Sesleri duyarak sokağa inen mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Bayırtı, ambulansla Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalbinden bıçaklanarak ölen gencin, yakın zamanda askere gideceği öğrenildi. Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis katil zanlısının peşine düştü

Öte yandan olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bayırtı'yı öldüren katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran ve güvenlik kamera görüntüsü incelemesi yapan polis ekipleri, katil zanlısının F.M. olduğunu ve olay esnasında yanında da kardeşinin olduğunu belirledi. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin katil zanlısını yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olaydan sonra yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, mahallede panik yaşandığı ve kalbinden bıçaklanan gencin yerde yattığı, daha sonra da ambulansa alındığı görülüyor.

YORUMLAR
500
Pendik'te tadilat yapılan konteynerde çıkan yangın söndürüldü Pendik'te tadilat yapılan konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Çağlayan, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da korkunç cinayet: Sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:22 Ormanda yürüyen iki çocuktan biri kurt saldırısında can verdi
09:26 Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi
09:25 Seray Sever'den dadı maaşlarına isyan: 27 bin TL'den kapı açıyorlar
09:20 Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı! Vaka ve can kaybı sayısında yükseliş sürüyor
09:13 Fındık üreticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor! Muhalefetten öneri geldi
08:54 DEVA ve Gelecek arasında 'kimlik' polemiği! Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez
08:24 Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Netflix dizisindeki öpüşme sahneleri sosyal medyayı ikiye böldü
08:21 İkinci elde durgunluk var! Araç stoklayıp piyasayı yükseltenler satış yapamıyor
07:38 İlhan İrem'in ölümünün ardından Zeynep Beşerler'den organ bağışı sitemi
06:29 Baba ve 13 yaşındaki oğlu TIR'ın altında kalan otomobilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 10:37:32. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da korkunç cinayet: Sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement