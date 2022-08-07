İstanbul'da korkunç cinayet...Döverek öldürüp yola attılar - Son Dakika
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İstanbul'da korkunç cinayet...Döverek öldürüp yola attılar

07.08.2022 13:05
İstanbul'da korkunç cinayet...Döverek öldürüp yola attılar

İstanbul'da korkunç cinayet...Döverek öldürüp yola attılar Beyoğlu'nda 20 yaşındaki genç darp edilerek öldürüldükten sonra cesedi bir araçla evinin önüne atıldı Beyoğlu'nda 20 yaşındaki bir genç, darp edilerek öldürüldükten sonra araçla yaşadığı evin önüne atıldı.

İstanbul'da korkunç cinayet...Döverek öldürüp yola attılar

Beyoğlu'nda 20 yaşındaki genç darp edilerek öldürüldükten sonra cesedi bir araçla evinin önüne atıldı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 20 yaşındaki bir genç, darp edilerek öldürüldükten sonra araçla yaşadığı evin önüne atıldı. Hareketsiz yatan gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis genci yol kenarına atan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan geçen bir araç içerisinden yola bir şahıs atıldıktan sonra araç hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler yerde hareketsiz yatan genci görünce hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemede gencin vücudunda çok sayıda darp ve işkence izine rastlarken, şahsın üzerinden kimlik çıkmadı.

Döverek öldürüp evinin önüne attılar

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin 20 yaşındaki Serhat Abik olduğunu tespit etti. Ekipler, Serhat Abik'i darp edip öldüren kişilerin kullandığı aracın peşine düştü.

Öldürülen Serhat Abik'in cenazesi, dün Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki taziye evinden öğle namazının ardından memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine gönderildi.

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İstanbul'da korkunç cinayet: Döverek öldürüp yola attılar İstanbul'da korkunç cinayet: Döverek öldürüp yola attılar İSTANBUL-İSTANBUL'DA ABART EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI İSTANBUL-İSTANBUL'DA ABART EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
Kaynak: İHA

İstanbul, Beyoğlu, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da korkunç cinayet...Döverek öldürüp yola attılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da korkunç cinayet...Döverek öldürüp yola attılar - Son Dakika
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