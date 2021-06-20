İstanbul'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü - Son Dakika

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Önceki hafta Cuma günü saat 12.45 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde annesi 5 yaşındaki Berat Bakış'ı evde yalnız bırakarak hayatını kaybeden amcasının cenazesine gitti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

O esnada evinin balkonuna çıkan Bakış, balkondan aşağıya bakmak istedi. Ancak dengesini kaybeden çocuk aşağıya düşerek önce demirliklere ardından da plastik sandalyeye çarparak yaralandı.

TEDAVİYE ALINDI

Olayın ardından çocuğun bağırışlarını duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Bakış'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

BURNU VE BACAĞI KIRIK

Çocuğun durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili konuşan bir çocuk, "Evde tekmiş, annesi de amcasının cenazesine gitmiş. Evde balkondan aşağıya bakarken üzerine bir ağırlık çökmüş ve oradan aşağıya düşmüş. Durumu iyiydi, biz dün konuşmuştuk ölmedi yani. Burnu ve bacağı kırılmış" dedi.

Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.