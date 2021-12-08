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Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi - Son Dakika

Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi

08.12.2021 09:10

Son dakika gündem haberi... Beyoğlu'nda yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 17 yaşındaki gence, seyir halinde olan otomobil çarptı.

Beyoğlu'nda yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 17 yaşındaki gence, seyir halinde olan otomobil çarptı. Korkunç kaza kameralara yansırken, takla attıktan sonra yaklaşık 15 metre sürüklenerek ağır yaralanan genç hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Budak Karakaya elinde poşetle evine doğru gitmek üzere yola koyuldu. Genç bir süre sonra yaya geçidi olmayan yerden refüje geçip yolun karşısına geçmek istedi. Bir anda koşmaya başlayan gence o esnada Abdullah İstanbullu idaresindeki 34 ACD 393 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucu takla atan genç yere düştükten sonra yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kaza sonucunda Karakaya ağır şekilde yaralandı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ YAKLAŞIK 15 METRE SÜRÜKLENDİ

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, refüje doğru yürüyen genç bir anda koşmaya başlıyor. Otomobil ise gence çarpıyor ve genç takla atarak yere düşüyor. Sürüklenen genci gören vatandaşların yanına koşuyor. Çevredekiler bir süre panik yaşıyor.

GENÇ HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Budak Karakaya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kafasından ağır şekilde yaralanan gencin ameliyata alındığı ve uzun süren bir operasyonun sonucunda yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"ARKADAŞ HAVADA TAKLA ATTI VE SONRA VATANDAŞLAR KOŞMAYA BAŞLADI"

Kazayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Arkadaş karşıdan karşıya geçerken süratli bir otomobil geldi ve çarptı. Arkadaş havada takla attı ve sonra vatandaşlar koşmaya başladı. Kendisi galiba ağır yaralandı. Sağlık ekipleri geldiler ve alıp götürdüler ama genç biriydi Allah şifasını versin. Dikkatsizlik yüzünden kazalar oluyor" dedi.

YAYA GEÇİDİNİ KULLANMAYAN GENÇ ASLİ KUSURLU

Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yapılan incelemeler sonucunda Burak Karakaya, yaya geçidini kullanmadığı için asli kusurlu bulundu. Sürücü, İstanbullu ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Doğan Can Cesur - Onur Dursun/ İHA)

Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi
Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi

Otomobil, Beyoğlu, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi - Son Dakika
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