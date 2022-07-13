İstanbul'da korkunç kaza! Ters istikametten yola fırlayan çöp kamyonu yaşlı adamın üstünden geçti - Son Dakika
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İstanbul'da korkunç kaza! Ters istikametten yola fırlayan çöp kamyonu yaşlı adamın üstünden geçti

13.07.2022 16:03

İstanbul'un Esenler ilçesinde ters istikametten caddeye çıkan çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiyi ezdi. Ağır yaralanan talihsiz adam, hastaneye kaldırılırken, sürücü de gözaltına alındı. Korkunç kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Esenler'de meydana gelen olayda iddiaya göre seyir halindeki çöp kamyonu sürücüsü, ters istikametten caddeye çıktığı sırada, kör noktada kalan Abidin Mimarlar'ı (61) görmeyince kaza oldu. Çöp kamyonu yolun karşısına geçmeye çalışan Mimarlar'ı ezdi. Ardından sürücü birine çarptığını fark edince durdu. Kazayı gören vatandaşlar hemen yaralının yardımına koştu.

Esenler'de feci kaza kamerada çöp kamyonu adamı ezdi

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada talihsiz adam ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Abidin Mimarlar hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen adam, tedavi altına alındı. Çöp kamyonu şoförü ise gözaltına alındı.

ÇÖP ARACI TERS YÖNDEN GELDİ

Kenan Aktaş isimli esnaf, "Çöp aracı ters yönden geliyor. Bizim Abidin arkadaşımız da yolun karşısına geçerken haliyle biraz rahatsız kendisi. Abidin sola bakıp sağa dönüyor. Çöp kamyonu görmeyince Abidin'i aracın altına alıyor. Allah'tan bağırma seslerine araç duruyor ve tekerlek üzerinden geçmiyor. Beyin kanaması geçiriyor ama şu an net bir bilgimiz yok. Sokakta kalıyor kimsesiz" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Abidin Mimarlar'ın yolun karşına geçmek için hamle yaptığı esnada çöp kamyonunun caddeye dönüş yaptığı ve adamı fark etmeyerek ezdiği görülüyor. Kazayı fark eden şoför, aracı hemen durduruyor.

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Son dakika haber | Feci kaza kamerada: Çöp kamyonu adamı ezdi Son dakika haber | Feci kaza kamerada: Çöp kamyonu adamı ezdi
Kaynak: İHA

Esenler, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da korkunç kaza! Ters istikametten yola fırlayan çöp kamyonu yaşlı adamın üstünden geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da korkunç kaza! Ters istikametten yola fırlayan çöp kamyonu yaşlı adamın üstünden geçti - Son Dakika
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