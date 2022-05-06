İstanbul'da korkunç kaza! Ters yöne girip 1'i bebek 3 kişilik aileyi öldürdü - Son Dakika
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İstanbul'da korkunç kaza! Ters yöne girip 1'i bebek 3 kişilik aileyi öldürdü

06.05.2022 20:41

İstanbul Esenler'de yaşanan feci kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ters yöne girerek kaldırımda yürüyen 3 kişilik aileye çarptı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenler'de ters yöne giren otomobil, kaldırımda yürüyen 3 kişilik aileyi ezdi. Kaza akşam saatlerinde Esenler Nine Hatun Mahallesi Çinçindere Caddesi'nde meydana geldi. Serhat Ay'ın kullandığı 34 UJ 0059 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti.

ÇEVREDEKİLER HEMEN YARDIMA KOŞTU

Süratli şekilde karşı şeride geçen otomobil, kaldırımda yürüyen 1'i bebek 3 kişiye çarptı. Ailenin yardımına hemen çevredeki vatandaşlar koştu.

SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişilik aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Şoka giren sürücü Serhat Ay, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

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Otomobil, Esenler, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da korkunç kaza! Ters yöne girip 1'i bebek 3 kişilik aileyi öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da korkunç kaza! Ters yöne girip 1'i bebek 3 kişilik aileyi öldürdü - Son Dakika
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