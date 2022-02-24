İstanbul'da korkunç olay! Boğazını keserek intihar etti, o anlar kameraya kaydedildi - Son Dakika
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İstanbul'da korkunç olay! Boğazını keserek intihar etti, o anlar kameraya kaydedildi

24.02.2022 23:29

İstanbul Bahçelievler'de yaşanan korkunç olayda bir kişi, boğazını keserek intihar etti. Korkunç anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler'e bağlı Şirinevler Mahallesi'nde iddiaya göre Naim A. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple akşam saatlerinde boğazını keserek intihar etti. Naim A. bir süre ilerledikten sonra yere düşüp can verdi. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

EKİPLER GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise Naim A. isimli kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Naim A.'nın cenazesi incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

KORKUNÇ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Bahçelievler'de şahsın boğazını keserek intihar ettiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin boğazını kestikten sonra bir işyerinin önüne düşerek can çekişip hayatını kaybettiği çevredeki vatandaşların ise şahsa yardıma gelmeye çalıştığı görülüyor.

YORUMLAR
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İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar

Bahçelievler, Şirinevler, İntihar, Polis, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da korkunç olay! Boğazını keserek intihar etti, o anlar kameraya kaydedildi - Son Dakika


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23:29 İstanbul'da korkunç olay! Boğazını keserek intihar etti, o anlar kameraya kaydedildi
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