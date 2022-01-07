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İstanbul'da korkunç olay! Önce ayaklarından vurdu sonra diri diri mezara gömdü - Son Dakika

İstanbul'da korkunç olay! Önce ayaklarından vurdu sonra diri diri mezara gömdü

07.01.2022 08:34
İstanbul'da korkunç olay! Önce ayaklarından vurdu sonra diri diri mezara gömdü

İstanbul'da kan donduran olaydan mucize kurtuluş... Yeni yılın ilk gününde karıştıkları kavgadan sonra kaçırılıp silahla vurulan iki kişi, kendilerine kazdırılan mezara canlı canlı gömüldü. İki arkadaş canlı canlı gömüldükleri mezardan şans eseri kurtularak hayatta kaldı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir apartta kalan Ahmet Ç. (39) ile Muhammet Ç. (36), apart sahibi Abdullah A. ile 31 Aralık'ta kira parası nedeniyle tartıştı. İkili arasındaki gerginlik, Ahmet Ç.'nin markete emanet için bıraktığı lüks saatin Abdullah A. tarafından satın alınmasıyla daha da tırmandı.

APART SAHİBİNİ DARP EDİP AYRILDILAR

Apart sahibini darp edip olay yerinden ayrılan iki arkadaş, yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane'de gezerken, içinde Abdullah A. ve arkadaşları Mücahit B., Fırat A. ve Güven E.'nin bulunduğu araçtan silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul'da korkunç olay! Önce ayaklarından vurdu sonra diri diri mezara gömdü

AYAKLARINDAN VURUP ARABAYA BİNDİRDİ

İddiaya göre Mücahit B., ayağı ve omzundan vurduğu iki arkadaşı araca aldı ve direksiyonu Eyüpsultan'daki ormanlık alana kırdı. Ve dehşet dolu dakikalar başladı. Araçtaki kazma ve kürekle iki arkadaşa mezar kazdıran Abdullah A., mezar kazma işlemi bittikten sonra ikiliyi boyunlarına kadar mezara gömdü. Abdullah A. ve arkadaşları, aynı araca binerek olay yerinden uzaklaşırken, iki arkadaşı ölüme terk etti. Ahmet Ç. mezardan çıkmayı başarırken, Muhammet Ç. ise isabet eden kurşunlar nedeniyle kendisinden geçti. Ahmet Ç. arkadaşını mezardan çıkarttıktan sonra, caddeye yürümeye çalışırken yolda jandarma ekiplerine rastladı.

İKİ ARKADAŞTA KURTARILDI

Ekipler, iki arkadaşı hastaneye götürdü. Ahmet Ç. tedavi edildi. Ağır yaralanan Muhammet Ç., yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İstanbul, Beyoğlu, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da korkunç olay! Önce ayaklarından vurdu sonra diri diri mezara gömdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da korkunç olay! Önce ayaklarından vurdu sonra diri diri mezara gömdü - Son Dakika
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