İstanbul'da korkunç olay! Ukraynalı karısını bıçaklayıp intihar etti - Son Dakika

Pendik ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın son katında meydana gelen olayda iddiaya göre denizci olduğu öğrenilen Nihat Erdem isimli kişi sebebi bilinmeyen bir durumdan dolayı Ukrayna uyruklu eşi Olha Erdem'i mutfakta bıçaklayarak öldürdü.

UKRAYNALI EŞİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Karısını öldüren Nihat Erdem daha sonra oturma odasına başından kendini vurarak intihar etti. Yakınları evli çiftten haber alamayınca, eve çilingir yardımıyla girdiler. Eve giren yakınları dairede Nihat ve Olha Erdem'in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, yaklaşık 5 saat boyunca savcı eşliğinde daire içerisinde inceleme yaptı.

ÇİFTTEN GERİYE MUHABBET KUŞLARI KALDI

Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli çiftin öğle saatlerinde kendi aralarında tartıştığı, tartışma seslerinin çevredeki komşuları tarafından duyulduğu öğrenildi. Ev içerisinde çifte ait olduğu belirtilen kafes içindeki muhabbet kuşu da polisler tarafından muhafaza altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürdüğü belirtildi.