Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Korkutan Depo Yangını

İstanbul'da Korkutan Depo Yangını

27 dakika önce

İstanbul Sancaktepe'de yaklaşık 5 bin metrekarelik bir depoda yangın çıktı.

İstanbul'da Korkutan Depo Yangını, System.String[]
İstanbul Sancaktepe'de yaklaşık 5 bin metrekarelik bir depoda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Sancaktepe Emek Mahallesinde bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda olduğu öğrenilen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

(Aydemir Kadıoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

İtfaiye, Sancaktepe, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Askeri Aracın Devrildi! 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Askerimiz Yaralandı Ceza'nın Podyumda Yaptığı El Hareketi Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu Mehmet Kasapoğlu ve Binali Yıldırım, Milli Takım Kampını Ziyaret Etti İstanbul'u Kana Bulayacaktı! DEAŞ'lı Terörist Saklandığı Evde Yakalandı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 23:08:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Korkutan Depo Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]