İstanbul'da Korkutan Depo Yangını
27 dakika önce
İstanbul Sancaktepe'de yaklaşık 5 bin metrekarelik bir depoda yangın çıktı.
İstanbul Sancaktepe
'de yaklaşık 5 bin metrekarelik bir depoda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Sancaktepe Emek Mahallesinde bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda olduğu öğrenilen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
(Aydemir Kadıoğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:41 Kaynak: İHA
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