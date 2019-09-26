İstanbul'da korkutan deprem
2 gün önce
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:29 Kaynak: İHA
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu. Vatandaşlar deprem nedeniyle kendilerini sokaklara attı.
İstanbul'da saat 14.00 sıralarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. - İSTANBUL
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