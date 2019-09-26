Son Dakika Haberleri: İstanbul'da korkutan deprem
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İstanbul'da korkutan deprem

2 gün önce

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu.

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İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu. Vatandaşlar deprem nedeniyle kendilerini sokaklara attı.


İstanbul'da saat 14.00 sıralarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. - İSTANBUL

İstanbul, Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:29 Kaynak: İHA
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