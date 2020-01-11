İstanbul'da korkutan deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da korkutan deprem - Son Dakika

İstanbul'da korkutan deprem

6 saat önce

İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Bazı vatandaşlar da yakınlarını aramak için telefonlarına sarıldı.

İstanbul'da Marmara Denizi'nde saat 16.37'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı, bazı vatandaşlar da yakınlarına ulaşmak için telefonlarına sarıldı. Sokakta bulunan bazı vatandaşlar ise depremi hissetmediklerini belirtti.

Depremi hissettiğini belirten bir genç kız, "Sanki sallanıyor gibi hissettim. 4.7 şiddetinde olmuş" dedi.

(Metin Başar/İHA)

İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:10 Kaynak: İHA
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