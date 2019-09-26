İstanbul'da korkutan deprem: Valilikten açıklama geldi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 5.8 olduğu herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı bildirildi. İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu. Vatandaşlar deprem nedeniyle kendilerini sokaklara attı.

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

(İHA)