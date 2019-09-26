Son Dakika Haberleri: İstanbul'da korkutan deprem: Valilikten açıklama geldi
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da korkutan deprem: Valilikten açıklama geldi

1 saat önce

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 5.8 olduğu herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı bildirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 5.8 olduğu herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı bildirildi. İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu. Vatandaşlar deprem nedeniyle kendilerini sokaklara attı.

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

(İHA)

İstanbul'da korkutan deprem: Valilikten açıklama geldi

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki depremle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama: 8 vatandaşımız yaralandı
Son dakika: Erdoğan, sosyal medyada paylaşılan köprü görüntülerine tepki gösterdi: Densizlik Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem haberlerini televizyondan takip etti Deprem anında vatandaşın başına tuğla düştüğü anlar kameralar tarafından kaydedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 16:14:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da korkutan deprem: Valilikten açıklama geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]