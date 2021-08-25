İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada - Son Dakika

İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada
25.08.2021 11:25
Bağcılar'da kameralara yansıyan görüntü görenleri şaşkına çevirdi. Seyir halinde olan otomobilin direksiyonunda oturan çocuk trafikte tehlike saçtı. Ailesinin de yanında olduğu görülen çocuğun trafikte yarattığı korku, başka otomobildekiler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Bağcılar Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru ilerleyen 34 BHK 101 plakalı otomobili kullanan 8 ila 10 yaşlarındaki çocuk, trafikte tehlike saçtı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Çocuğun arabanın direksiyonunda olduğu anlar başka otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde otomobilin ön yolcu koltuğunda çocuğun ebeveyninin de olduğu görülüyor.
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