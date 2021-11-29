İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu - Son Dakika

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gücü artıran fırtına, tüm şehri etkisi altında aldı. Çatıların uçması nedeniyle vatandaşların hayatını kaybettiği Esenyurt'tan da korkutan görüntüler geldi.

BİNANIN ÇATISI UÇTU

Hızı 130 kilometreye kadar çıkan rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu, başta köprüler olmak üzere trafiği olumsuz etkiledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Esenyurt'taki bir binanın çatısının uçtuğu anlar yer aldı.

KAMERAYA YANSIDI

Çatının, korku filmlerini aratmayacak şekilde uçtuğu anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da şiddetli lodos uyarısı yapılmıştı. Müdürlük, uyarının devam ettiğini ve vatandaşların temkinli olmaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi.