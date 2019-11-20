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İstanbul'da korkutan hastane yangını

6 saat önce

Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

İstanbul'da korkutan hastane yangını, System.String[]

Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Çocuk Poliklinikliğinde çıktığı öğrenilen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Klinikte olan hastalar ise tahliye edildi.

Yangın gece saat 04.00 sıralarında Bakırköy'de bulunan Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Poliklinikliğinde çıktı. Edinilen bilgiye göre poliklinikte bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Klinikte bulunan çocuk hastalar ve yakınları dışarıya tahliye edildi.

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale etti. Çıkan yangın dumanından etkilenmemek isteyen çocuk hastalar ve yakınları kendilerini dışarı attı. Çıkan yangında her hangi bir can kaybı yaşanmadı.

(Davut Has/İHA)

Sadi Konuk, Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
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