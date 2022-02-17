İstanbul'da korkutan olay: İnşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Kağıthane'de bir inşaatın iskelesinde çalıştığı esnada dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 10 metreden sırtüstü toprak zemine düştü. Belinden yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, dün saat 10.20 sıralarına Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtteki bir inşaatta işçi olarak çalışan Bilal Karakaya, sabah saatlerinde iskeledeyken dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten sırtüstü toprak zemine düşen Karakaya, belinden yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Karakaya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL