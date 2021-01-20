İstanbul'da korkutan patlama kamerada - Son Dakika

İstanbul'da korkutan patlama kamerada

20.01.2021 10:22
İstanbul'da korkutan patlama kamerada, System.String[]

İstanbul Göktürk'te gece saatlerinde yeraltı kablolarında başlayan yangın park halindeki otomobili yakarak kül etti.

İstanbul Göktürk'te gece saatlerinde yeraltı kablolarında başlayan yangın park halindeki otomobili yakarak kül etti. Korku dolu anlar kameralara yansırken, olaya müdahale etmeye gelen itfaiye ekipleri yaşanan patlama sonucu ölümden döndü.

Olay, önceki gün saat 03.09 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi Hacı Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde yeraltı kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine bir binanın önünde park halinde olan otomobilde alev aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Aracın alev alev yandığı olayda korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın müdahale etmek için harekete geçmeye başladı. Tam o esnada otomobilde bir patlama meydana geldi. Patlamadan kimse yara almadı. Paniği yaşandığı olay ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul, Göktürk, Patlama, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da korkutan patlama kamerada - Son Dakika


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