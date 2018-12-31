Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Korkutan Yangın

İstanbul'da Korkutan Yangın

1 saat önce

İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Bağcılar Kemalpaşa mahallesi 1966 sokakta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Beş katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın bir anda bütün çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye,polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının kontrol altına alındığı binada bulunan vatandaşlar ise tedbir amacıyla dışarıya çıkartıldı. Yangında çatı bulunan ve vatandaşlar tarafından son anda dışarıya çıkartılan tüplerin patlamaması ise meydana gelebilecek bir faciayı önledi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:36 Kaynak: İHA

Bağcılar, İstanbul, Güncel
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