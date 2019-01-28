İstanbul'da Korkutan Yangın
1 saat önce
İstanbul Bahçelievler'de alkollü içecek fabrikasında tanklar söküldüğü sırada yangın çıktı.
İstanbul Bahçelievler
'de alkollü içecek fabrikasında tanklar söküldüğü sırada yangın çıktı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangına, 23 araç 68 personelle müdahale etti.
Yangın, Bahçelievler Şehit İbrahim Koparır Sokak üzerinde bulunan tek katlı alkollü içecek fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; öğle saatlerinde 5 aydır kullanılmayan alkollü içecek fabrikasında tankların sökümü ve tahliyesinin yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonunda alevleri kontrol altına aldı. İtfaiye
ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nden yapılan açıklamada, yangına 23 araç, 68 personelle müdahale edildiği belirtildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:41 Kaynak: İHA
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