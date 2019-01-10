İstanbul'da Korkutan Yangın: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
52 dakika önce
İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katından çıkan yangında, aralarında bebeklerin de olduğu 14 kişi, mahsur kaldıkları balkonlardan itfaiye merdivenleri ile kurtarıldı.
İstanbul Esenyurt
'ta 4 katlı binanın bodrum katından çıkan yangında, aralarında bebeklerin de olduğu 14 kişi, mahsur kaldıkları balkonlardan itfaiye merdivenleri ile kurtarıldı.
Yangın, Sultaniye Mahallesi 624 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çıkan yangının dumanı kısa sürede tüm binayı sardı. Olayı gören Esenyurt Kız Anadolu İmam Hatip Meslek Lisesi
öğrencileri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye gelene kadar yoldan geçen bir grup genç beyaz renkli panelvan bir minibüsün tepesine çıkıp ilk katta mahsur kalanlara yardımcı olmaya çalıştı. O anlar ise yoldan geçen birisi tarafından fotoğraflandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanlardan dolayı mahsur kalan 2'si bebek 3'ü çocuk ve birisi yaralı vatandaş olmak üzere toplamda 14 kişiyi dışarıya çıkardı. Yaralı kişi gelen ambulans ile hastaneye sevk edilirken, bebekle mahsur kaldığı balkondan kurtarılan kadın da olanları anlattı. Bu sırada bir vatandaş ise itfaiye ekiplerine mahsur kalanların bir an önce kurtarılması için tepki gösterdi. Polis
ve itfaiye ekipleri olayla ilgili geniş çaplı incelemeye devam ediyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:46 Kaynak: İHA
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