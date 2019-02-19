Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Korkutan Yangtın

İstanbul'da Korkutan Yangtın

9 dakika önce

İstanbul Şişli'de 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı.

İstanbul Şişli'de 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Şişli Cumhuriyet Mahallesi Feriköy Fırın Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın çıktığı dairede alevler kısa sürede tüm eve yayılırken itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası apartman içerisinde yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 4 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Yangın nedeniyle sokak girişlerine polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilirken, itfaiye merdiveniyle aşağıya indirilen 4 kişi ambulanslara bindirilerek tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:36 Kaynak: İHA

İtfaiye, Şişli, İstanbul, 3. Sayfa
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