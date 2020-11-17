İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan videonun aslı ortaya çıktı - Son Dakika

İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan videonun aslı ortaya çıktı

17.11.2020 12:07

İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan videonun aslı ortaya çıktı Görüntülerin Kasım ayı başında Sakarya'da çekildiği belirlendi Konu ile alakalı Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama yapıldı "Görüntülerde yer alan hastaların tamamı COVID19 hastası...

İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan videonun aslı ortaya çıktı

Görüntülerin Kasım ayı başında Sakarya'da çekildiği belirlendi

Konu ile alakalı Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama yapıldı

"Görüntülerde yer alan hastaların tamamı COVID19 hastası olmayıp, farklı şikayetlerle acil servise başvuran hastalardır"

SAKARYA - İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan görüntülerin Sakarya'da çekildiği ortaya çıktı. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, görüntünün Kasım ayı başında Sakarya'da çekildiği belirtilerek, "1 saatlik bir yoğunluktur, hastalar korona hastası değildir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye genelindeki birçok sosyal medya hesabı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çekilen bir videoyu 'İstanbul'da korona hastalarının yoğunluğu' şeklinde paylaştı. Kısa sürede etkileşim alan videonun Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde çekildiği ortaya çıktı. Görüntülerin Yenikent Devlet Hastanesi pandemi hastanesine çevrildiği için "normal hastaların" sevkinde yaşanan 1 saatlik yoğunluğa ait olduğu ve Kasım ayı başında çekildiği tespit edildi.

Görüntülerin İstanbul ile alakası yok

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda ise bu durum "İstanbul'daki bir hastanede COVİD hastalarının yoğunluğu" şeklinde lanse edilmek istendi. İnternette bu iddialar dolaşırken Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaparak konuya açıklık getirdi. İddiaların doğru olmadığını belirten Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada "İstanbul'daki bir hastanede COVID hastalarının yoğunluğu" olarak lanse edilen bir video tespit edilmiş ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür. Bu görüntülerin İstanbul ile ilgisi yoktur. Yapılan incelemede Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde, Kasım ayı başında çekildiği anlaşılmıştır. Aynı günlerde 250 yataklı Yenikent Devlet Hastanesi, pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu nedenle ambulanslar COVID dışındaki hastaları SEAH aciline yönlendirmiş ve geçici bir yoğunluk yaşanmıştır. Görüntülerde yer alan hastaların tamamı COVID19 hastası olmayıp, farklı şikayetlerle acil servise başvuran hastalardır. Kısa süreli yaşanan yoğunluk, 1 saat içinde gerekli tedbirlerin alınmasıyla ortadan kalkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan videonun aslı ortaya çıktı
İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan videonun aslı ortaya çıktı
İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan videonun aslı ortaya çıktı
İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan videonun aslı ortaya çıktı

112 Acil, İstanbul, Sakarya, Kasım, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan videonun aslı ortaya çıktı - Son Dakika


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