İstanbul'da korona virüs aşı odaları hazır - Son Dakika

İstanbul'da korona virüs aşı odaları hazır

08.01.2021 17:10

İstanbul'da korona virüs aşı odaları hazır Korona virüs aşıları Türkiye'ye gelmesiyle aşı uygulama merkezleri olan hastanelerde hazırlıklar tamamlandı.

İstanbul'da korona virüs aşı odaları hazır

İSTANBUL - Korona virüs aşıları Türkiye'ye gelmesiyle aşı uygulama merkezleri olan hastanelerde hazırlıklar tamamlandı. İstanbul'da özel hastanelerde hazırlanan aşı odalarında tüm hazırlıklar yapıldı.

Korona virüs aşısı Türkiye'ye geçtiğimiz günlerde geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından testlerden geçirilen aşılar, bu testlerin ardından acil kullanım onayıyla birlikte uygulanmaya başlanacak. Aşılar sadece aşı uygulama merkezi bulunan hastanelerde hazırlanan aşı odalarında yapılacak. Aşıların uygulanacağı merkezlerden olan özel hastaneler de tüm hazırlıklar tamamlandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Prof. Dr. İftahar Köksal "Hastaneler de aşı odalarının olması gerekiyor. İçinde bulunduğumuz oda bizim aşı odamız. Bu odanın da bazı özelliklerinin olması gerekiyor. Bir defa aşıların konacağı bir buzdolabı olmalı. Aşı hemşiresinin olması gerekiyor. Odanın nem ve ısı kontrolünün sağlanmış olması lazım ve hastaya aşı yapılacak ekipmanların da hazır olması lazım. Odamızda hastanın oturma koltuğunda acil müdahale etmekte kullanılacak bütün ekipmanlar hazır durumda. Hastalar öyküleri alındıktan ve muayeneleri yapıldıktan sonra kabul ediliyor. Ama yine de bazı hastalarda alerjik reaksiyonlar gösterebilmekte ve o nedenle hastalara karşı bütün hazırlık yapılır ve o şekilde aşılama başlar. Aşı aşı hemşiresi tarafından yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Aşıların saklanması ve transferinin de özel koşullara bağlandığını vurgulayan Köksal, "Çünkü soğuk zincirde taşınması ve ısı kontrolü yapılan buzdolaplarında saklanması gerekmektedir. 24 saat kesintisiz güç kaynağı ve kontrol mekanizmasının olması gerekmektedir. Bizim buzdolabımızda kesintisiz güç kaynağı var ve ısı kontrolü izlenmekte ve eczane ile entegre olası bir güç kesilmesi veya dolabın bozulması durumunda hemen eczaneye uyarı vererek gerekli düzenleme yapılarak aşı hemen soğuk hava odasına nakledilecek. Biz sadece aşıya başlayın denmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Her aşı Covid-19 olmaktan iyidir

Aşı konusunda vatandaşlarda bulunan tedirginliğin yersiz olduğuna değinen Prof. Dr. Köksal "Aylardır söylüyoruz ama yine söyleyeceğiz hastalıktan korunmak için aşı gerçekten çok önemli. Vatandaşlarımızın kafasının karışık olduğunu biliyoruz sosyal medyada olsun diğer medya organlarında olsun maalesef ciddi bir bilgi kirliliği var. Ama şuna emin olsunlar her aşı Covid-19 olmaktan iyidir. Aşıların etkinlik olarak birbirinden çok farkı bulunmamakta. Ülkemizde faz çalışmaları yürütüldü biz bu faz çalışmalarını da takip ettik o nedenle herkesi aşı olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Aşıların 65 yaş üstü için güvenlik olup olmadığı iddialarına da yanıt veren Köksal, "Evet bu aşı onlar için de güvenli. Bağışıklık yanıtı en iyi olan gençler de bu denemeler yapılır. Yan etkilerinden sonra diğer gruba bu aşı yapılır. Faz çalışmaları sırasında ciddi bir yan etki görmedik ve etkinliği yüksek o zaman gönül rahatlığıyla 65 yaş üstü vatandaşlar da bu aşıyı yaptırabilir" diye konuştu.

Aşıların kilitli dolaplar da tutulacağı ve sadece aşı hemşireleri tarafından uygulanabileceğini belirten Baş Hemşire Serpil Yarar "Aşılarımız belirli kişilere yapılacak öncelik sağlık çalışanı daha sonra 65 yaş üstü ve en sonunda Sağlık Bakanlığının belirlediği kişilere yapılacak. Hastanemizden randevu almaları gerekecek aldıktan sonra hastalarımız buraya gelecek ve sistemden doğrulama yapıldıktan sonra burada aşılama işlemi yapılacak. Aşı uygulandıktan sonra yarım saat hastamızı burada dinlendireceğiz herhangi bir reaksiyon gösteriyor mu diye daha sonra hastalarımızı evlerine göndereceğiz. Aşılarımız soğuk zincirde 2 ile 8 derece de dolapta saklanacak. Burada ki dolap kilitli olacak. Kimsenin endişesi olmasın biz her şekilde hazırız" dedi.

İstanbul'da korona virüs aşı odaları hazır
İstanbul'da korona virüs aşı odaları hazır
İstanbul'da korona virüs aşı odaları hazır
İstanbul'da korona virüs aşı odaları hazır

Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, 112, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da korona virüs aşı odaları hazır - Son Dakika


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