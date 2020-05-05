İstanbul'da korona virüs değişimi - Son Dakika

İstanbul'da korona virüs değişimi
7 saat önce
İstanbul'un simge mekanları, tarihi meydanları ve yollarında korona virüs (Covid-19) salgını öncesinde ve sonrasında yaşanan büyük değişim havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
İstanbul'un simge mekanları, tarihi meydanları ve yollarında korona virüs (Covid-19) salgını öncesinde ve sonrasında yaşanan büyük değişim havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. İstiklal Caddesi'nden Sultanahmet Meydanı'na kadar şehrin en kalabalık yerlerinin nasıl sessizliğe büründüğü çekilen görüntülere yansıdı.
Dünya ülkelerinde salgın haline gelen korona virüs Türkiye'de de hayatı büyük ölçüde etkiledi. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği alanlar boş kaldı. Turistlerin İstanbul'da en çok ziyaret ettiği ve etkinliklerin düzenlendiği Sultanahmet Meydanı virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. Hafta sonu kalabalık nedeniyle adım atacak yer bulunamayan Taksim ve İstiklal Caddesi'nin virüs salgını öncesi ve sonrasındaki büyük değişimi havadan görüntülendi. Salgından önce Şirinevler'de otobüs durağında ve E-5 karayolunda oluşan yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı. Şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Otogarı boş kaldı. Bu süre içerisinde otogar tadilatı ise yapılmaya devam ediliyor. TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde oluşan kilometrelerce araç kuyruğu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ortadan kayboldu. İstanbul genelinde virüs salgını öncesi ve sonrası havadan çekilen görüntüler, şehirde yaşanan değişimi gözler önüne serdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 10:35 Kaynak: İHA
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