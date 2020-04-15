- İstanbul'da, korona virüs ile mücadele kapsamında yürütülen bir operasyonda, Şişli'de 5 bin 575... - Son Dakika

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- İstanbul'da, korona virüs ile mücadele kapsamında yürütülen bir operasyonda, Şişli'de 5 bin 575...
6 saat önce
- İstanbul'da, korona virüs ile mücadele kapsamında yürütülen bir operasyonda, Şişli'de 5 bin 575 adet Covid – 19 Test Kiti (hızlı tanı kiti) ele geçirildi.
- İstanbul'da, korona virüs ile mücadele kapsamında yürütülen bir operasyonda, Şişli'de 5 bin 575 adet Covid – 19 Test Kiti (hızlı tanı kiti) ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:14 Kaynak: İHA
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