İstanbul'da korona virüs önlemleri kapsamında alınan karar gereği şehirler arası otobüs seferleri... - Son Dakika

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İstanbul'da korona virüs önlemleri kapsamında alınan karar gereği şehirler arası otobüs seferleri...
6 saat önce
İstanbul'da korona virüs önlemleri kapsamında alınan karar gereği şehirler arası otobüs seferleri durdu.
İstanbul'da korona virüs önlemleri kapsamında alınan karar gereği şehirler arası otobüs seferleri durdu. Seyahatler artık valilik iznine bağlı olarak gerçekleşecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:34 Kaynak: İHA
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