İstanbul'da korona virüs tedbirlerini ihlal eden 235 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Birçok şehirde yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar sürerken, salgınla ilgili İstanbul'da kurallara uymayan 235 kişiye işlem yapıldı. Polis, 22 ilçede kuralları ihlal eden kişi ve işletme sahiplerine 160 bin 48 lira para cezası uyguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Salgınla ilgili mücadele kapsamında İstanbul genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde 20 ilçede kural ihlali tespit edildi. Toplu taşıma kurallarına uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, yasağa uymadan faaliyet gösteren, Kabahatler Kanununa Muhalefet eden kişi ve işletme sahibi toplam 235 kişiye 160 bin 48 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 22 işyerinin de mühürlendiği kaydedilirken, 6 aracın ise trafikten men edildiği duyuruldu.

(Sadık Kahraman/İHA)