İstanbul'da korona virüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşatan iki kişi gece bekçileri... - Son Dakika

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İstanbul'da korona virüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşatan iki kişi gece bekçileri...
6 saat önce
İstanbul'da korona virüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşatan iki kişi gece bekçileri tarafından yakalandı.
İstanbul'da korona virüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşatan iki kişi gece bekçileri tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:43 Kaynak: İHA
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