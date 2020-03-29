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İstanbul'da korona virüs vakasına giden ambulansa saldıran 2 şüpheli, "kamu mala zarar verme"...
6 saat önce
İstanbul'da korona virüs vakasına giden ambulansa saldıran 2 şüpheli, "kamu mala zarar verme" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da korona virüs vakasına giden ambulansa saldıran 2 şüpheli, "kamu mala zarar verme" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 07:20 Kaynak: İHA
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